Юдин Иван Петрович
Место рожденияд.Александровка Каменский р-н, Пензенская обл.
Дата рождения26.07.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.07.1913
Отец: Юдин Петр Андреевич
Мать: Юдина Евдокия Васильевна
д.Александровка Каменский р-н, Пензенская обл.
Рождение ребёнка
04.03.1942
Мать ребёнка: Юдина Ирина Филипповна
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
Неизвестно