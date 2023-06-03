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Юдин Иван Петрович

Место рождения

д.Александровка Каменский р-н, Пензенская обл.

Дата рождения

26.07.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1913

Отец: Юдин Петр Андреевич

Мать: Юдина Евдокия Васильевна

д.Александровка Каменский р-н, Пензенская обл.
Рождение ребёнка
04.03.1942

Сын: Юдин Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Юдина Ирина Филипповна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
Неизвестно