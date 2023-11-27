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Середа Алексей Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.04.1960

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1934 г.р.
1939 г.р.
1944 г.р.
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Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Середа Филип

Мать: Середа Варвара Моисеевна

Рождение ребёнка
12.06.1934

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Середа Марина Петровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.06.1939

Сын: Середа Анатолий

Мать ребёнка: Середа Марина Петровна

Россия
Рождение ребёнка
26.02.1944

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: Середа Марина Петровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Середа Марина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Середа Марина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Середа Марина Петровна

Смерть
?.04.1960
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