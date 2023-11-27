Середа Алексей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти?.04.1960
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Середа Филип
Мать: Середа Варвара Моисеевна
Рождение ребёнка
12.06.1934
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Середа Марина Петровна
Рождение ребёнка
23.06.1939
Сын: Середа Анатолий
Мать ребёнка: Середа Марина Петровна
Россия
Рождение ребёнка
26.02.1944
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: Середа Марина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
?.04.1960