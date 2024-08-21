Богомолов Семен Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогомолов Семен Карпович

Богомолов Семен Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Богомолова) Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Богомолова Евдокия Григорьевна

Еременка, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Богомолова) Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Богомолова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
07.09.1895

Дочь: Борисенкова (Богомолова) Анна Семеновна

Мать ребёнка: Богомолова Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.