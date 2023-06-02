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Яковлев Геннадий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1958

Отец: Яковлев Василий Прокопьевич

Мать: Яковлева Александра Игнатьевна