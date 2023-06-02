Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Яковлев Геннадий Васильевич
Яковлев Геннадий Васильевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.12.1958
Пол
Мужской
Отец
Яковлев Василий Прокопьевич
1930 г.р.
Мать
Яковлева Александра Игнатьевна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1958
Отец:
Яковлев Василий Прокопьевич
Мать:
Яковлева Александра Игнатьевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь