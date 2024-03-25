Сулейманова Гельнур Рамаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сулейманов Рамай Хусаинович
Рождение ребёнка
2012
Сын: Сулейманов Самир Равилевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулейманов Салим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сулейманова Ясмина Владиславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулейманов Ильсаф Равилевич