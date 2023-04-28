Смирнова (Уткина) Аграфена Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти12.12.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Уткин Афанасий
Мать: Уткина Татьяна
Рождение ребёнка
25.04.1923
Дочь: Зотова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Гусаров Михаил
Рождение ребёнка
1924
Сын: Смирнов Степан Михайлович
Отец ребёнка: Гусаров Михаил
Рождение ребёнка
22.04.1925
Дочь: Лукичева Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Гусаров Михаил
Рождение ребёнка
1927
Сын: Смирнов Валентин Андреевич
Отец ребёнка: Смирнов Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
22.08.1930
Дочь: Волкова Римма Андреевна
Отец ребёнка: Смирнов Андрей Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусаров Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.1969
Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область