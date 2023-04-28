Смирнова (Уткина) Аграфена Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Уткина) Аграфена Афанасьевна

Место рождения

Подпенново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

12.12.1969

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Уткин Афанасий

Мать: Уткина Татьяна

Подпенново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.04.1923

Дочь: Зотова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Гусаров Михаил

Подпенново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Смирнов Степан Михайлович

Отец ребёнка: Гусаров Михаил

Подпенново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.04.1925

Дочь: Лукичева Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Гусаров Михаил

Подпенново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Смирнов Валентин Андреевич

Отец ребёнка: Смирнов Андрей Никифорович

Подпенново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.08.1930

Дочь: Волкова Римма Андреевна

Отец ребёнка: Смирнов Андрей Никифорович

Подпенново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусаров Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Андрей Никифорович

Смерть
12.12.1969
Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
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