Пичужкова (Кругова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичужкова (Кругова) Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1878

Дата смерти

27.02.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Пичужкова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Пичужков Иван Иванович

Астрахановка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пичужков Иван Иванович

Смерть
27.02.1961
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