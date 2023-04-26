Медведев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведева Дарья Александровна

Рождение ребёнка
22.02.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведева Дарья Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
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