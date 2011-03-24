Усманова Алина Гизяровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсманова Алина Гизяровна

Усманова Алина Гизяровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1986

Дата смерти

24.03.2011

Пол

Женский

Отец

1961 г.р.

Мать

1961 г.р.

Муж

1982 г.р.

Дети

2006 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1986

Отец: Усманов Гизяр Рафаэлевич

Мать: Усманова Альфия Асраровна

Рождение ребёнка
11.09.2006

Сын: Яковлев Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Яковлев Сергей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Сергей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Сергей Андреевич

Смерть
24.03.2011
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close