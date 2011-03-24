Усманова Алина Гизяровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1986
Дата смерти24.03.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1986
Рождение ребёнка
11.09.2006
Сын: Яковлев Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Яковлев Сергей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яковлев Сергей Андреевич
Смерть
24.03.2011