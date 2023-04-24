Савин Феоктист Саввич
Место рождения
Дата рождения1702
Дата смертиПосле 1775
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Савина Марфа Феоктистовна
Мать ребёнка: Савина Прасковья Вавиловна
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Филиппова Феврония Феоктистовна
Мать ребёнка: Савина Прасковья Вавиловна
Рождение ребёнка
1734
Сын: Савин Антроп Феоктистович
Мать ребёнка: Савина Прасковья Вавиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1775