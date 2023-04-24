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Савин Феоктист Саввич

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Место рождения

Александровское, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1702

Дата смерти

После 1775

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровское, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Савина Марфа Феоктистовна

Мать ребёнка: Савина Прасковья Вавиловна

Александровское, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Филиппова Феврония Феоктистовна

Мать ребёнка: Савина Прасковья Вавиловна

Александровское, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Савин Антроп Феоктистович

Мать ребёнка: Савина Прасковья Вавиловна

Александровское, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савина Прасковья Вавиловна

Смерть
После 1775
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