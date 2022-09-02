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Кондрашов Михаил Фёдорович

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Место рождения

Льгов, город Льгов, Курская область

Дата рождения

22.05.1944

Дата смерти

02.09.2022

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1944

Отец: Кондрашов Фёдор Егорович

Мать: Кондрашова Варвара Петровна

Льгов, город Льгов, Курская область
Рождение ребёнка
19.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

приморский край пограничный район поселок липовцы
Рождение ребёнка
17.02.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Льгов, город Льгов, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Льгов, город Льгов, Курская область
Смерть
02.09.2022
Льгов, город Льгов, Курская область