Кондрашов Михаил Фёдорович
Место рождения
Дата рождения22.05.1944
Дата смерти02.09.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1944
Рождение ребёнка
19.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
приморский край пограничный район поселок липовцы
Рождение ребёнка
17.02.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.09.2022