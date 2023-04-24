Буяков Алексей Стефанович
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Буяков Стефан
Мать: ?
Рождение ребёнка
1897
Рождение ребёнка
1902
Рождение ребёнка
1905
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Буякова ?
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Буякова ?
Рождение ребёнка
1910
Рождение ребёнка
1914
Сын: Буяков Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Буякова ?
Работа или профессия
Между 1931 и 1937
рядовой колхозник колхоза социалистический труд
Совершение преступления
15.11.1937
Заседанием особой тройки УНКВД приговорить к 10 годам лишения свободы
Совершение преступления
15.09.1960
реабилитация
Реабилитация осужденного
15.09.1960
реабилитация
Смерть
Неизвестно