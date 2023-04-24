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Буяков Алексей Стефанович

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Место рождения

Строительная Слобода, Клетнянский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1855 г.р.

Дети

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Буяков Стефан

Мать: ?

Строительная Слобода, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Буяков ?

Мать ребёнка: Буякова ?

Строительная Слобода, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Буяков ?

Мать ребёнка: Буякова ?

Строительная Слобода, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: ?

Мать ребёнка: Буякова ?

Строительная Слобода, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Буяков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Буякова ?

Строительная Слобода, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Буяков Кирилл Алексеевич

Мать ребёнка: Буякова ?

Строительная Слобода, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: ?

Мать ребёнка: Буякова ?

Строительная Слобода, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Буяков Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Буякова ?

Строительная Слобода, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Работа или профессия
Между 1931 и 1937
рядовой колхозник колхоза социалистический труд
Совершение преступления
15.11.1937
Заседанием особой тройки УНКВД приговорить к 10 годам лишения свободы
Совершение преступления
15.09.1960
Брянск, город Брянск, Брянская область
реабилитация
Реабилитация осужденного
15.09.1960
Брянск, город Брянск, Брянская область
реабилитация
Смерть
Неизвестно
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