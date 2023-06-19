Короткая (Чебунина) Евгения Васильевна
Место рождения
Дата рождения1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1877 ст.
Рождение ребёнка
1878
Сын: Короткий Ириней Протасьевич
Отец ребёнка: Короткий Протасий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Короткий Григорий Протасьевич
Отец ребёнка: Короткий Протасий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно