Короткая (Чебунина) Евгения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткая (Чебунина) Евгения Васильевна

Место рождения

Андрейковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Андрейковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
26.01.1877 ст.

Муж: Короткий Протасий Дмитриевич

Рудинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Короткий Ириней Протасьевич

Отец ребёнка: Короткий Протасий Дмитриевич

Рудинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Короткий Григорий Протасьевич

Отец ребёнка: Короткий Протасий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно