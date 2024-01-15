Каптелина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каптелина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1688

Дата смерти

После 1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1688 г.р.

Дети

Около 1704 г.р.
Между 1704 и 1716 г.р.
До 1722 г.р.
До 1722 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1704 и 1716

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Микляево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Ерофей Иванович

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Микляево, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
До 1704

Муж: Иван Михайлович

Микляево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
До 1722

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Микляево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
До 1722

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Микляево, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1722
Микляево, Шуйский район, Северный край
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