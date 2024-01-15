Каптелина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1688
Дата смертиПосле 1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1704 и 1716
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1704
Сын: Ерофей Иванович
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Бракосочетание
До 1704
Муж: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
До 1722
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
До 1722
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Смерть
После 1722