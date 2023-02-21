Машошина Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМашошина Наталья Васильевна

Машошина Наталья Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Машошин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Машошин Петр Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машошин Тимофей Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Машошина Серафима Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Машошина Ульяна Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Машошина Марфа петровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close