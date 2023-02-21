Машошина Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Машошин Петр Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Машошина Серафима Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Машошина Ульяна Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Машошина Марфа петровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно