Падута Авдотья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Падута Авдотья Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Падута Амельян

Отец ребёнка: Падута Неизвестно

Рождение ребёнка
1785

Сын: Падута Еремей

Отец ребёнка: Падута Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Падута Иван

Отец ребёнка: Падута Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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