Падута Авдотья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Падута Амельян
Отец ребёнка: Падута Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Сын: Падута Еремей
Отец ребёнка: Падута Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Падута Иван
Отец ребёнка: Падута Неизвестно
Смерть
Неизвестно