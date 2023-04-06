Герасименко Антон Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасименко Антон Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Герасименко Виктор Антонович

Мать ребёнка: Герасименко Мария Георгиевна

Карцево, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.11.1927

Дочь: Рябова Раиса Антоновна

Мать ребёнка: Герасименко Мария Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасименко Евгений Антонович

Мать ребёнка: Герасименко Мария Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасименко Леонид Антонович

Мать ребёнка: Герасименко Мария Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасименко Мария Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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