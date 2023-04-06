Герасименко Антон Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Герасименко Виктор Антонович
Мать ребёнка: Герасименко Мария Георгиевна
Карцево, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.11.1927
Дочь: Рябова Раиса Антоновна
Мать ребёнка: Герасименко Мария Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасименко Евгений Антонович
Мать ребёнка: Герасименко Мария Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасименко Леонид Антонович
Мать ребёнка: Герасименко Мария Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно