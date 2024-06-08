Падалка (Давыденко) Лидия Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1950
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1950
Отец: Давыденко Савелий Никифорович
Мать: Давыденко Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Падалка Сергей Иванович
Рождение ребёнка
24.02.1978
Дочь: Матвеева (Падалка) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Падалка Сергей Иванович
Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)