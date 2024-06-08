Падалка (Давыденко) Лидия Савельевна 10.04.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Падалка (Давыденко) Лидия Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1950

Отец: Давыденко Савелий Никифорович

Мать: Давыденко Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Падалка Виталий Иванович

Отец ребёнка: Падалка Сергей Иванович

Рождение ребёнка
24.02.1978

Дочь: Матвеева (Падалка) Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Падалка Сергей Иванович

Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

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