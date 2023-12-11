Ирина Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Настасья Васильева
Отец ребёнка: Василий Григорьев
Рождение ребёнка
1782
Сын: Прохор Васильев
Отец ребёнка: Василий Григорьев
Пановка, Лаишевский уезд, Казанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Григорьев
Смерть
Неизвестно