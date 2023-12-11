Ирина Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Настасья Васильева

Отец ребёнка: Василий Григорьев

Рождение ребёнка
1782

Сын: Прохор Васильев

Отец ребёнка: Василий Григорьев

Пановка, Лаишевский уезд, Казанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Григорьев

Смерть
Неизвестно
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