Спиричива (Коробова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиричива (Коробова) Елизавета

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Место рождения

д. Семеновская

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1883 г.р.

Муж

Дети

1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
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Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Коробов Иван

Мать: Коробова Екатерина

д. Семеновская
Рождение ребёнка
1928

Сын: Спиричев Николай

Отец ребёнка: Спиричев Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спиричев Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиричев Константин

Смерть
Неизвестно
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