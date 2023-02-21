Спиричива (Коробова) Елизавета
Место рожденияд. Семеновская
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Коробов Иван
Мать: Коробова Екатерина
д. Семеновская
Рождение ребёнка
1928
Сын: Спиричев Николай
Отец ребёнка: Спиричев Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Спиричев Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спиричев Константин
Смерть
Неизвестно