Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: неизвестно

Мать: Соломахина Прасковья

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