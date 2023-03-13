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Марфа
Марфа
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1824
Пол
Женский
Отец
неизвестно
Мать
Соломахина (Соломахина) Прасковья
1784 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец:
неизвестно
Мать:
Соломахина Прасковья
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