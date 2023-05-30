Карякина (Гонтарева) Нина Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1916
Дата смерти15.08.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1916
Рождение ребёнка
07.09.1937
Сын: Карякин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Карякин Николай Дмитриевич
Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
15.08.1981
Шалинское, Манский муниципальный район, Красноярский край