Карякина (Гонтарева) Нина Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карякина (Гонтарева) Нина Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1916

Дата смерти

15.08.1981

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1916

Отец: Гонтарев Савелий Парфенович

Мать: Гонтарева Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
07.09.1937

Сын: Карякин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Карякин Николай Дмитриевич

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
15.08.1981
Шалинское, Манский муниципальный район, Красноярский край