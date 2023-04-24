Честноков (Оглодков?) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Честноков (Оглодков?) Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
02.02.1905

Муж: Чесноков Иван Карпович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1905
Работа или профессия
Неизвестно
дочь мещанина
Место жительства
Неизвестно
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
г.Бузулук
Смерть
Неизвестно
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