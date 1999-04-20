Зажимаров Александр Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1925
Дата смерти20.04.1999
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1925
Рождение ребёнка
13.10.1966
Дочь: Малина Елена Александровна
Мать ребёнка: Зажимарова Валентиновна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Александровна
Мать ребёнка: Зажимарова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зажимаров Владимир Александрович
Мать ребёнка: Зажимарова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зажимарова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.04.1999