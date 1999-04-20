Зажимаров Александр Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зажимаров Александр Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1925

Дата смерти

20.04.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1925

Отец: Зажимаров Емельян Гавридович

Мать: Зажимарова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
13.10.1966

Дочь: Малина Елена Александровна

Мать ребёнка: Зажимарова Валентиновна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Александровна

Мать ребёнка: Зажимарова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зажимаров Владимир Александрович

Мать ребёнка: Зажимарова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зажимарова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зажимарова Валентиновна Алексеевна

Смерть
20.04.1999
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