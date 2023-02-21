Тетерятникова Христина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1891 ст.
Сын: Тетерятников Петр Никанорович
Отец ребёнка: Тетерятников Никанор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тетерятников Семен Никанорович
Отец ребёнка: Тетерятников Никанор Федорович
Смерть
Неизвестно