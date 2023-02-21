Тетерятникова Христина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетерятникова Христина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1891 ст.

Сын: Тетерятников Петр Никанорович

Отец ребёнка: Тетерятников Никанор Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тетерятников Никанор Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тетерятников Семен Никанорович

Отец ребёнка: Тетерятников Никанор Федорович

Смерть
Неизвестно
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