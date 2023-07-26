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Шевчик Григорий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

04.03.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1970

Сын: Шевчик Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Антонович Нина Ефимовна

Рождение ребёнка
25.01.1972

Сын: Шевчик Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Антонович Нина Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонович Нина Ефимовна

Смерть
04.03.1985