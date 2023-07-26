Шевчик Григорий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
Дата смерти04.03.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1970
Сын: Шевчик Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Антонович Нина Ефимовна
Рождение ребёнка
25.01.1972
Сын: Шевчик Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Антонович Нина Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонович Нина Ефимовна
Смерть
04.03.1985