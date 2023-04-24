Кротова Раиса Анреевна
Место рождения
Дата рождения19.11.1926
Дата смерти2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1946
Сын: Гремилов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Гремилов Сергей
Рождение ребёнка
01.02.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
2008