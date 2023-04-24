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Кротова Раиса Анреевна

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Место рождения

Мерке, Меркенский район, Жамбылская область

Дата рождения

19.11.1926

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1946 г.р.
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Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Мерке, Меркенский район, Жамбылская область
Рождение ребёнка
11.07.1946

Сын: Гремилов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Гремилов Сергей

Мерке, Меркенский район, Жамбылская область
Рождение ребёнка
01.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2008
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