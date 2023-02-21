Ханина Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханина Анастасия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Ханин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Ханин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Ханин Лев Иванович

Отец ребёнка: Ханин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Ханин Иван Иванович

Отец ребёнка: Ханин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Ханин Константин Иванович

Отец ребёнка: Ханин Иван Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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