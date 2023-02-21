Ханина Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Ханин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Ханин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Ханин Лев Иванович
Отец ребёнка: Ханин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Ханин Иван Иванович
Отец ребёнка: Ханин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Ханин Константин Иванович
Отец ребёнка: Ханин Иван Иванович
Работа или профессия
Неизвестно