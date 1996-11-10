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Стороженко Алена (Елена)
Стороженко Алена (Елена)
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.11.1996
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Стороженко (Беляева) Ирина Анатольевна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1996
Отец: не указан
Мать:
Стороженко Ирина Анатольевна
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