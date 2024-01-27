Wood Sarah Elizabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Wood Sarah Elizabeth

Место рождения

England

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1901 г.р.
1903 г.р.
1905 г.р.
1907 г.р.
1909 г.р.
1912 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

England
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Beatrice

Отец ребёнка: Wood George Henry

England
Рождение ребёнка
1903

Сын: Wood George

Отец ребёнка: Wood George Henry

England
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Rachel

Отец ребёнка: Wood George Henry

England
Иммиграция
1905
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Elizabeth

Отец ребёнка: Wood George Henry

North Dakota
Рождение ребёнка
20.09.1909

Сын: Wood David Wilford

Отец ребёнка: Wood George Henry

Montana
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Mabel

Отец ребёнка: Wood George Henry

Canada
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Leone

Отец ребёнка: Wood George Henry

Washington
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Pomeroy Dorothea

Отец ребёнка: Wood George Henry

Oregon
Рождение ребёнка
1920

Сын: Wood Frank

Отец ребёнка: Wood George Henry

Oregon
Смерть
Неизвестно
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