Wood Sarah Elizabeth
Место рожденияEngland
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Beatrice
Отец ребёнка: Wood George Henry
England
Рождение ребёнка
1903
Сын: Wood George
Отец ребёнка: Wood George Henry
England
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Rachel
Отец ребёнка: Wood George Henry
England
Иммиграция
1905
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Elizabeth
Отец ребёнка: Wood George Henry
North Dakota
Рождение ребёнка
20.09.1909
Сын: Wood David Wilford
Отец ребёнка: Wood George Henry
Montana
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Mabel
Отец ребёнка: Wood George Henry
Canada
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Leone
Отец ребёнка: Wood George Henry
Washington
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Pomeroy Dorothea
Отец ребёнка: Wood George Henry
Oregon
Рождение ребёнка
1920
Сын: Wood Frank
Отец ребёнка: Wood George Henry
Oregon
Смерть
Неизвестно