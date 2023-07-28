Поляничева (Поляничева) Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти24.06.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Поляничев ???????Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.06.1943
Причина смерти: мозговое кровоизлияние
Похороны
Неизвестно
Большеохтинское кладбище