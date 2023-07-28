Поляничева (Поляничева) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляничева (Поляничева) Агриппина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

24.06.1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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АП
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Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Поляничев ???????Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляничев ???????Егор

Смерть
24.06.1943
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: мозговое кровоизлияние
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Большеохтинское кладбище