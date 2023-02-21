Гутникова Марфа Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Гутников Наум
Мать: ?
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Лидия Петровна
Отец ребёнка: Соколов Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
12.12.1926
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Соколов Пётр Григорьевич
СССР Брянская область, Новозыбковский район, село Деменека
Рождение ребёнка
09.05.1928
Дочь: Мухина Евгения Петровна
Отец ребёнка: Соколов Пётр Григорьевич
СССР Брянская область, Новозыбковский район, село Деменека
Рождение ребёнка
12.09.1933
Сын: Соколов Владимир Петрович
Отец ребёнка: Соколов Пётр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
СССР Брянская область, Новозыбковский район, село Деменека
Смерть
Неизвестно