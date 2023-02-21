Гутникова Марфа Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гутникова Марфа Наумовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Гутников Наум

Мать: ?

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Лидия Петровна

Отец ребёнка: Соколов Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
12.12.1926

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Соколов Пётр Григорьевич

СССР Брянская область, Новозыбковский район, село Деменека
Рождение ребёнка
09.05.1928

Дочь: Мухина Евгения Петровна

Отец ребёнка: Соколов Пётр Григорьевич

СССР Брянская область, Новозыбковский район, село Деменека
Рождение ребёнка
12.09.1933

Сын: Соколов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Соколов Пётр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Пётр Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
СССР Брянская область, Новозыбковский район, село Деменека
Смерть
Неизвестно
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