Кожевникова (N.) Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1869
Дочь: Кожевникова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Кожевников Василий Васильевич
Рождение ребёнка
16.11.1873
Сын: Кожевников Александр Васльевич
Отец ребёнка: Кожевников Василий Васильевич