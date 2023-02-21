Кожевникова (N.) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевникова (N.) Людмила Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1869

Дочь: Кожевникова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Кожевников Василий Васильевич

Рождение ребёнка
16.11.1873

Сын: Кожевников Александр Васльевич

Отец ребёнка: Кожевников Василий Васильевич

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