Кривошеева Гликерия Игнатова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКривошеева Гликерия Игнатова

Кривошеева Гликерия Игнатова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеев Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1886

Сын: Кривошеев Иван Дмитров

Отец ребёнка: Кривошеев Дмитрий Иванов

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.11.1887

Сын: Кривошеев Александр Дмитриев

Отец ребёнка: Кривошеев Дмитрий Иванов

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.06.1890

Сын: Кривошеев Иван Дмитров

Отец ребёнка: Кривошеев Дмитрий Иванов

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.01.1892

Дочь: Кривошеева Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Кривошеев Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
29.07.1895

Дочь: Кривошеева Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Кривошеев Дмитрий Иванов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.