Захарова (Поздеева) Александра Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Поздеева) Александра Елисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.04.1914 ст.

Дата смерти

12.11.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.04.1914 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1936

Сын: Захаров Валентин Андреевич

Отец ребёнка: Захаров Андрей Ильич

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
12.11.2000
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