Захарова (Поздеева) Александра Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.04.1914 ст.
Дата смерти12.11.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около ?.04.1914 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1936
Сын: Захаров Валентин Андреевич
Отец ребёнка: Захаров Андрей Ильич
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
12.11.2000