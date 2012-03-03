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Удалов Максим Иванович
Удалов Максим Иванович
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Место рождения
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
Дата рождения
03.03.2012
Пол
Мужской
Отец
Удалов Иван Николаевич
1981 г.р.
Мать
Удалова Валентина Анатольевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.2012
Отец:
Удалов Иван Николаевич
Мать:
Удалова Валентина Анатольевна
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
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