Варвара Матфеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Матфеевна

Место рождения

Варваровщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

Около 1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
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Рождение
Около 1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Варваровщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Восприемник
23.09.1881 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 23.09.1881 Юхновщина Иларион Павлович Юхновщина отец крестьянин Павел Гаврилович Юхновщина мать жена Евдокия Матфеевна Юхновщина крестьянин Яков Семенович Варваровщина крест... Показать все
Смерть
Неизвестно