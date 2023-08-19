Варвара Матфеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1865 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
23.09.1881 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 23.09.1881 Юхновщина Иларион Павлович Юхновщина отец крестьянин Павел Гаврилович Юхновщина мать жена Евдокия Матфеевна Юхновщина крестьянин Яков Семенович Варваровщина крест... Показать все
Смерть
Неизвестно