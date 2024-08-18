Белоусова Анна Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБелоусова Анна Андреевна

Белоусова Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Белоусова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Белоусов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Белоусова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Белоусов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Белоусов Семен Васильевич

Отец ребёнка: Белоусов Василий Иванович

Рождение ребёнка
08.02.1901

Сын: Белоусов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Белоусов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Белоусов Гаврил Васильевич

Отец ребёнка: Белоусов Василий Иванович

Рождение ребёнка
30.09.1905

Дочь: Белоусова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Белоусов Василий Иванович

Верх-Амонаш, Канский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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