Белоусова Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Белоусова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Белоусов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Белоусова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Белоусов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Белоусов Семен Васильевич
Отец ребёнка: Белоусов Василий Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1901
Сын: Белоусов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Белоусов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Белоусов Гаврил Васильевич
Отец ребёнка: Белоусов Василий Иванович
Рождение ребёнка
30.09.1905
Дочь: Белоусова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Белоусов Василий Иванович
Верх-Амонаш, Канский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно