Иванников Георгий Тихонович
Место рождения
Дата рождения28.10.1899 ст.
Дата смерти23.09.1975
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1899 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1925
Сын: Иванников Василий Егорович (Георгиевич)
Мать ребёнка: Иванникова (Ивлева) Антонина Петровна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Иванников Иван Герогиевич
Мать ребёнка: Иванникова (Ивлева) Антонина Петровна
Рождение ребёнка
24.04.1937
Дочь: Иванникова Валентина Герогиевна
Мать ребёнка: Иванникова (Ивлева) Антонина Петровна
Смерть
23.09.1975
Ефремов, город Ефремов, Тульская область