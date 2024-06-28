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Иванников Георгий Тихонович

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Место рождения

Иванниково, город Ефремов, Тульская область

Дата рождения

28.10.1899 ст.

Дата смерти

23.09.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1899 ст.

Отец: Иванников Тихон Семенович

Мать: Иванникова Татьяна Дормидонтовна

Иванниково, город Ефремов, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванникова (Ивлева) Антонина Петровна

Рождение ребёнка
28.09.1925

Сын: Иванников Василий Егорович (Георгиевич)

Мать ребёнка: Иванникова (Ивлева) Антонина Петровна

Иванниково, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Иванников Иван Герогиевич

Мать ребёнка: Иванникова (Ивлева) Антонина Петровна

Иванниково, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
24.04.1937

Дочь: Иванникова Валентина Герогиевна

Мать ребёнка: Иванникова (Ивлева) Антонина Петровна

Иванниково, город Ефремов, Тульская область
Смерть
23.09.1975
Ефремов, город Ефремов, Тульская область

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