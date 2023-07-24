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Молчанов Владимир Петрович

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Место рождения

д. Матафонова Верхотурского р-на Свердловской обл

Дата рождения

28.04.1958

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1935 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1958

Отец: Молчанов Петр Васильевич

Мать: Молчанова Валентина Семеновна

д. Матафонова Верхотурского р-на Свердловской обл
Бракосочетание
02.08.1982

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.09.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.01.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности