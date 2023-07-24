Молчанов Владимир Петрович
Место рожденияд. Матафонова Верхотурского р-на Свердловской обл
Дата рождения28.04.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1958
д. Матафонова Верхотурского р-на Свердловской обл
Бракосочетание
02.08.1982
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.09.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.01.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности