Евдокия Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Матвеев
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Евлампия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Матвеев
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Пётр Матвеев
Никольский Орест Петрович (1806 — ?) Родился в семье пономаря села Никольского на Ухтоме Пошехонского уезда Петра Матвеевича. С 1815 года обучался в Пошехонском приходском училище, на службе с 1819 го... Показать все
Рождение ребёнка
1810
Сын: Никанор Петров
Отец ребёнка: Пётр Матвеев
Смерть
Неизвестно