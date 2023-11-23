Евдокия Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Матвеев

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Евлампия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Матвеев

Рождение ребёнка
1806

Сын: Никольский Орест Петров

Отец ребёнка: Пётр Матвеев

Никольский Орест Петрович (1806 — ?) Родился в семье пономаря села Никольского на Ухтоме Пошехонского уезда Петра Матвеевича. С 1815 года обучался в Пошехонском приходском училище, на службе с 1819 го... Показать все
Рождение ребёнка
1810

Сын: Никанор Петров

Отец ребёнка: Пётр Матвеев

Смерть
Неизвестно

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