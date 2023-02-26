Настасья Тарасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Тарасова

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Место рождения

дер. Сологаево

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Сологаево
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Дарья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Исай Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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