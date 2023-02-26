Настасья Тарасова
Место рождениядер. Сологаево
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Сологаево
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Дарья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1758
Сын: Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1759
Сын: Исай Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
Смерть
Неизвестно