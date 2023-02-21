Кошкина Акулина Перфиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кошкин Лука Иванович
Отец ребёнка: Кошкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кошкин Ипат Иванович
Отец ребёнка: Кошкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Кошкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кошкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: АвдотьяИвановна
Отец ребёнка: Кошкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Кошкин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кошкин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно