Кошкина Акулина Перфиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Акулина Перфиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Кошкин Лука Иванович

Отец ребёнка: Кошкин Иван Иванович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кошкин Ипат Иванович

Отец ребёнка: Кошкин Иван Иванович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Кошкин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Кошкин Иван Иванович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкин Семён Иванович

Отец ребёнка: Кошкин Иван Иванович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: АвдотьяИвановна

Отец ребёнка: Кошкин Иван Иванович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Кошкин Иван Иванович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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