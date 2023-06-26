Чугунова Агапия Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1836
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Чугунов Харитон Григорьевич
Отец ребёнка: Чугунов Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Чугунова Неонила Григорьевна
Отец ребёнка: Чугунов Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Чугунова Феодосия Григорьевна
Отец ребёнка: Чугунов Григорий Андреевич
Смерть
Неизвестно