Чугунова Агапия Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунова Агапия Евдокимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Чугунов Харитон Григорьевич

Отец ребёнка: Чугунов Григорий Андреевич

Луковское, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Чугунова Неонила Григорьевна

Отец ребёнка: Чугунов Григорий Андреевич

Луковское, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Чугунова Феодосия Григорьевна

Отец ребёнка: Чугунов Григорий Андреевич

Луковское, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно