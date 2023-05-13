Жидкова Татьяна Иннокентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1954
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1954
Рождение ребёнка
27.09.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жидков Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
07.01.1978
Сын: Жидков Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Жидков Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
14.03.1986
Сын: Жидков Максим Владимирович
Отец ребёнка: Жидков Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
14.03.1986
Сын: Жидков Максим Владимирович
Отец ребёнка: не указан