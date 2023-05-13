Жидкова Татьяна Иннокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жидкова Татьяна Иннокентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1954

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1954

Отец: Алексеев Иннокентий Фёдорович

Мать: Бацеко Надежда Викторовна

Рождение ребёнка
27.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жидков Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
07.01.1978

Сын: Жидков Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Жидков Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
14.03.1986

Сын: Жидков Максим Владимирович

Отец ребёнка: Жидков Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
14.03.1986

Сын: Жидков Максим Владимирович

Отец ребёнка: не указан