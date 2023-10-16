Козлик Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлик Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1966

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1966

Отец: Козлик ?

Мать: Петкау Эрна Корнеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлик Анна Константиновна

Мать ребёнка: Козлик Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлик Александр Константинович

Мать ребёнка: Козлик Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлик Лариса

Смерть
Неизвестно
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