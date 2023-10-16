Козлик Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1966
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1966
Отец: Козлик ?
Мать: Петкау Эрна Корнеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлик Анна Константиновна
Мать ребёнка: Козлик Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлик Александр Константинович
Мать ребёнка: Козлик Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлик Лариса
Смерть
Неизвестно