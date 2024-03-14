Воронов Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.10.1978
Дочь: Хорчинцыреновна Татьяна Генадьевна
Мать ребёнка: Воронова Мария Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронов Алексей Геннадьевич
Мать ребёнка: Воронова Мария Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронов Владимир
Мать ребёнка: Воронова Мария Викторовна
Смерть
Неизвестно