Воронов Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронов Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1978

Дочь: Хорчинцыреновна Татьяна Генадьевна

Мать ребёнка: Воронова Мария Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов Алексей Геннадьевич

Мать ребёнка: Воронова Мария Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов Владимир

Мать ребёнка: Воронова Мария Викторовна

Смерть
Неизвестно
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