Филипп Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1849
Дата смерти18.04.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1849
Отец: Вяриев Егор Ефимов
Мать: Матрена Федорова
Бракосочетание
16.01.1877
Жена: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
28.05.1878
Дочь: Вяриева Феодосия
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Вяриев Стефон
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Вяриева Наталья
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
26.10.1888
Сын: Вяриев Василий
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Смерть
18.04.1895
Причина смерти: от чахотки