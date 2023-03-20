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Филипп Егоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1849

Дата смерти

18.04.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1849

Отец: Вяриев Егор Ефимов

Мать: Матрена Федорова

Бракосочетание
16.01.1877

Жена: Мария Михайлова

Рождение ребёнка
28.05.1878

Дочь: Вяриева Феодосия

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Валойла, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Вяриев Стефон

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Вяриева Наталья

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Рождение ребёнка
26.10.1888

Сын: Вяриев Василий

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Валойла, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
18.04.1895
Валойла, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Причина смерти: от чахотки
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