Ефремов Григорий Титович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Григорий Титович

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Место рождения

Половнева, Октябрьский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Ефремов Тит Григорьевич

Мать: ?

Половнева, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Ефремов Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Ефремова Прасковья

Половнева, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Ефремов Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Ефремова Прасковья

Половнева, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ефремов Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Ефремова Прасковья

Половнева, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Ефремов Захар Григорьевич

Мать ребёнка: Ефремова Прасковья

Половнева, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Прасковья

Смерть
Неизвестно
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