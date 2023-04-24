Ефремов Григорий Титович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Ефремов Тит Григорьевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ефремов Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Ефремова Прасковья
Рождение ребёнка
1827
Сын: Ефремов Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Ефремова Прасковья
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ефремов Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Ефремова Прасковья
Рождение ребёнка
1832
Сын: Ефремов Захар Григорьевич
Мать ребёнка: Ефремова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефремова Прасковья
Смерть
Неизвестно