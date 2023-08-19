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Питонов Юрий Панаиотович

Место рождения

Ялта

Дата рождения

1802

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Питонов (абаза) Панаиот Христодулов

Мать: Питонова Анастасия

ГАДО . Ф - 131-1-66,ревиз.сказка 1816г.,зап-24
Рождение ребёнка
1821

Сын: Питонов Ефим Юрьевич

Мать ребёнка: Питонова Василиса

ГАЗО , Ф - 12-2-208, рев.сказки 1835г зап.№ 24
Рождение ребёнка
1823

Сын: Питонов Сотир Юрьевич

Мать ребёнка: Питонова Василиса

ГАЗО , Ф - 12-2-208, рев.сказки 1835г зап.№ 24
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анастасия Юрьевна

Мать ребёнка: Питонова Василиса

ГАЗО , Ф - 12-2-208, рев.сказки 1835г зап.№ 24
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Демпина Юрьевна

Мать ребёнка: Питонова Василиса

ГАЗО , Ф - 12-2-208, рев.сказки 1835г зап.№ 24
Рождение ребёнка
1833

Сын: Питонов Константин Юрьевич

Мать ребёнка: Питонова Василиса

ГАЗО , Ф - 12-2-208, рев.сказки 1835г зап.№ 24
Смерть
1834
ГАЗО , Ф - 12-2-208, рев.сказки 1835г зап.№ 24