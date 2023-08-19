Питонов Юрий Панаиотович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
ГАДО . Ф - 131-1-66,ревиз.сказка 1816г.,зап-24
Рождение ребёнка
1821
Сын: Питонов Ефим Юрьевич
Мать ребёнка: Питонова Василиса
ГАЗО , Ф - 12-2-208, рев.сказки 1835г зап.№ 24
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Питонова Василиса
ГАЗО , Ф - 12-2-208, рев.сказки 1835г зап.№ 24
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анастасия Юрьевна
Мать ребёнка: Питонова Василиса
ГАЗО , Ф - 12-2-208, рев.сказки 1835г зап.№ 24
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Демпина Юрьевна
Мать ребёнка: Питонова Василиса
ГАЗО , Ф - 12-2-208, рев.сказки 1835г зап.№ 24
Рождение ребёнка
1833
Сын: Питонов Константин Юрьевич
Мать ребёнка: Питонова Василиса
ГАЗО , Ф - 12-2-208, рев.сказки 1835г зап.№ 24
Смерть
1834
ГАЗО , Ф - 12-2-208, рев.сказки 1835г зап.№ 24